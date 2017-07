"Am avut gol valabil anulat, iar la golul lor a fost fault in atac!" Contra, INCANTAT de Dinamo. Prima reactie

Dinamo 1-1 Bilbao | Contra e mandru de jucatorii lui! Dinamo a facut o repriza secunda fantastica si le da fanilor sperante de calificare in play-off-ul Europa League.

"Am inceput foarte tematori, m-am speriat de lucrul asta. Dupa golul marcat de Bilbao, am iesit la joc. Sunt un antrenor fericit, baietii au jucat extraordinar. Am inteles ca am avut un gol valabil si ca la golul lor se putea da fault in atac la Filip. Ma bucur ca am reusit un egal cu o echipa extraordinar de buna.

Suntem realisti, stiu ca va fi foarte greu in retur. Daca suntem capabili sa nu ne domine emotiile la retur si vom juca asa ca in cea de-a doua repriza, cred ca avem sansa noastra. Rivaldo a venit cu noroc, Rivaldinho a dat un gol extraordinar. Am incercat sa-i surprind cu ceva la mijlocul terenului, nu mi-a iesit prima repriza. In partea a doua am avut mai multa prezenta in atac, am jucat un fotbal total. Sper sa putem la Bilbao sa producem surpriza cea mare", a spus Contra la TVR.