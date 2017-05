"ALTA INTREBARE" Reactia lui Hagi cand a fost intrebat daca Becali vrea sa ii ia titlul! "Eu am emotii cu cine pic in Liga, nu cu titlul"

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45!

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Gica Hagi spune ca a castigat clar titlul, facand 69 de puncte fata de Steaua, care a facut 67 in total, chiar daca in play-off au terminat la egalitate de puncte, 44.

Hagi a fost intrebat ce parere are despre faptul ca Becali vrea sa ii fure titlul la TAS. Acesta a reactionat imediat, spunand "alta intrebare" :)

"Viitorul a meritat victoria, are 69 de puncte, steaua are 67. Noi am fost mai buni in playoff la intalnirile directe. Am emotii cu cine pic in Champions League, nu ca imi ia cineva titlul. Si mai am emotii sa fac echipa in noul sezon. Sunt de la egal la egal cu toate echipele in turul 3, mai putin 2-3 cu experienta. Noi trebuie doar sa trecem un tur ca sa ajungem in grupele Europa League.", a spus Hagi la Digi.