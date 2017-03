Alibec, tinta ironiilor la Steaua! Cum a reactionat Tanase cand a vazut ce masura poarta la tricou! VIDEO

Denis Alibec a fost scos din echipa Romaniei din cauza greutatii. Si colegii de la Steaua il ironizeaza.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Stelistii au mers azi la "Scoala Altfel", acolo unde a jucat fotbal cu elevii unei scoli generale din Bucuresti. Tanase, Alibec si Gnohere au impartit si tricouri cu semnaturile lor, iar Tanase s-a amuzat in momentul in care a vazut masura purtata de Alibec la tricou, XL.



Problemele de greutate l-au costat pe Alibec locul de titular in meciul nationalei cu Danemarca. Selectionerul Daum a renuntat sa-l titularizeze in momentul in care a constatat ca varful Stelei s-a ingrasat in cantonament.