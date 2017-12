Alibec si-a revenit peste noapte! Dupa ce a fost criticat de patron, atacantul a revenit la antrenamente: ce sanse are sa joace cu Viitorul

Denis Alibec si-a revenit peste noapte.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Atacantul Stelei a fost criticat public de patronul Gigi Becali, Denis Alibec a revenit la antrenamentele echipei. Alibec a uitat de durerile pe care le-a tot acuzat in ultima perioada si a inceput pregatirea alaturi de echipa.

Este insa greu de crezut ca Alibec va fi titular in meciul cu Viitorul de duminica seara. Gnohere se afla intr-o forma excelenta si se lupta cu Tucudean pentru titlul de golgheter in Liga 1. Este de asteptat totusi ca Alibec sa fie introdus de Dica pe parcursul partidei cu echipa lui Hagi.

Denis Alibec nu a mai marcat pentru Steaua in Liga 1 de la meciul cu Craiova din sezonul trecut. Au trecut 7 luni de atunci. In aceasta stagiune, Alibec a jucat in 12 meciuri de campionat, fara a marca vreun gol.