Alibec rupe tacerea: "Cand nu joci bine, toata lumea iti da in cap!" De ce a izbucnit in lacrimi pe banca

Denis Alibec vorbeste despre izbucnirea de la partida cu Beer Sheva.

Alibec a mers azi la FRF, acolo unde a vorbit cu selectionerul Contra si cu directorul sportiv Adrian Mutu. Alibec spune ca isi doreste enorm sa revina la forma care i-a adus cel mai scump transfer din istoria Ligii I, iar lacrimile au venit din cauza nemultumirii fata de jocul prestat. Alibec a fost dezamagit si de spectatorii care l-au huiduit in momentul schimbarii.



"Ma bucur ca am avut discutia asta cu ei, mi-au dat niste sfaturi, o sa le pun in practica. Sper sa ii multumesc si sa fiu si eu la nationala. De la Mister am invatat de agresivitate, de la Adrian cu golurile.

Trec printr-o perioada proasta a carierei mele, dar sper sa imi revin si sa fiu acolo sus.

Accidentarea m-a dat mult inapoi, cand ai pubalgie nu poti sa faci nimic. Acum asta nu mai e o scuza, sper sa revin la forma care m-a consacrat. Am intrat si accidentat, dar din pacate nimeni nu e multumit de asta. Cand joci bine esti apreciat, cand nu, toata lumea iti da in cap.



A fost o rabufnire, va dati seama, chiar aveam multa baza in meciul acesta, am crezut ca o sa joc bine, chiar daca nu am facut o partida foarte rea, n-am fost multumit de mine.

Sa speram ca voi ajunge golgheterul nationalei, mai am mult de munca, dar voi da tot. Nu prea am citit mesaje aseara, nu am stat pe telefon, am stat mai mult cu mama, cu familia, sa imi revin", a spus Alibec la Telekom.