"Alibec? Pai, Alibec poate juca oriunde!" Dan Petrescu a vorbit de transferul URIAS pregatit de Steaua

Petrescu il vede pe Alibec jucand la cluburi importante din Europa. Antrenorul CFR-ului ii transmite stelistului sa-si schimbe atitudinea fata de fotbal pentru a reusi la cel mai inalt nivel.

Super Dan crede ca Alibec se poate impune atat in Premier League, cat si in alte mari campionate europene.

"Alibec? Da, eu spun ca poate sa joace oriunde. Eu spun ca si in Anglia, si in Spania, si in Italia, oriunde! Important e sa vrea si sa se sacrifice. Daca vine un club si ofera bani multi, nu-i da degeaba, trebuie sa fie un jucator talentat. El poate juca oriunde, insa trebuie multa munca", a spus Petrescu.

Patronul Stelei viseaza sa-l dea pe Alibec pentru cel putin 10 milioane de euro in iarna. Crystal Palace si Wolverhampton Wanderers sunt cele doua echipe din Anglia care il vor pe atacantul de 26 de ani.