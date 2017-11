Alibec, la pamant din punct de vedere mental: "Sunt la 30%!" Intepaturi pentru fani: "Probabil ca acum a fost doar galeria la meci si am primit aplauze!"

Steaua 2-1 Concordia. Gnohere a marcat golul decisiv pentru echipa lui Dica si a mers apoi sa se bucure alaturi de Alibec.

Alibec a intrat in minutul 78 in locul lui Gnohere si a fost implicat in cateva actiuni periculoase ale Stelei. Alibec spune ca se afla la 30% din punct de vedere moral, insa spera sa isi revina cat mai repede.

Atacantul Stelei a declarat ca nu se astepta la o convocare din partea lui Contra si ca nu este deranjat de discutiile despre un eventual transfer al sau.

Dupa ce a fost huiduit si a iesit in lacrimi de pe teren la meciul cu Beer Sheva, Alibec a fost aplaudat de fani la partida cu Chiajna. Atacantul Stelei a trimis o "intepatura" catre cei care l-au apostrofat la partida din Europa League.

"Sunt bucuros ca am luat cele trei puncte. Probabil acum a fost doar galeria la stadion si m-au aplaudat. Asta este. Nu mi-a picat bine aceasta perioada, dar nici evolutiile mele nu le-au dat peste nas. Nu ma asteptam la o convocare chiar daca am vorbit cu Mister. Mi-a zis ca are incredere in mine si spera sa revin la o forma buna. Suntem prieteni, suntem colegi, suntem o familie si e normal sa ne bucuram. Fizic ma simt mai bine, mai trebuie sa marchez. Ma simt la 30% din potential la nivel mental.

Ma simt bine cand aud ca vine o oferta de 10 milioane de euro. Inseamna ca sunt un jucator valoros, mai trebuie sa si demonstrez pe teren", a declarat Denis Alibec la finalul meciului.