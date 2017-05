Alibec l-a chemat pe Budescu la Steaua: "Am vorbit cu el, am incercat sa-l conving!"

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Denis Alibec n-a avut prea mult timp liber dupa terminarea campionatului. Se pregateste alaturi de colegii de la nationala pentru partidele cu Polonia si Chile.

"Abia acum am terminat antrenamentul.Mergem in Polonia sa castigam ca altfel nu mai avem nicio sansa. Am avut vacanta de o saptamana. Pe 11 iunie ar fi primul antrenament cu Nicolae Dica, probabil o sa ne dea niste zile libere. Inca nu am vorbit cu Dica" a spus Alibec, cel care a dezvaluit si cum a descoperit lacunele din regulament care le dau sperante stelistilor ca vor castiga titlul: "Mi-a spus cineva la inceput si dupa aceea m-am uitat eu ca am fost curios"

"Am vorbit cu Budescu, dar nu mi-a spus daca vine sau nu. Eu am incercat (sa-l conving) si data trecuta cand am vorbit. Nu mi-a spus daca e suparat ca n-a venit la nationala, dar cu siguranta si-ar fi dorit" a spus Alibec in direct la Sport.ro

Alibec nu are o favorita la finala Europa League, chiar daca o victorie a lui Ajax ar scapa-o de un cap de serie puternic in drumul catre grupele Ligii: "Sa castige echipa mai puternica diseara, oricum toate adversarele sunt puternice, nu mai conteaza una in plus sau in minus" a mai spus Alibec, cel care o sustine insa pe Astra in finala Cupei Romaniei care va fi in direct la Sport.ro sambata seara.