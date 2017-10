Alibec isi face bagajele pentru un super transfer! Clubul care pune pe masa 20 mil € pentru DOI ROMANI

Alibec isi face bagajele pentru un transfer de milioane la cea mai slaba echipa din Premier League

Crystal Palace nu a dat nici macar un gol in acest sezon si e gata sa ofere peste 20 de milioane de euro pentru Alibec si Andone.

Cei doi n-au apucat sa joace impreuna la nationala, dar pot fi colegi in atacul lui Palace.

Echipa antrenata de fostul selectioner al Angliei, Hodgson, se afla intr-o situatie disperata - n-a batut pe nimeni si n-a dat niciun gol in primele sapte etape.

Englezii vor sa faca transferuri in iarna, iar cei doi romani sunt primii pe lista lor.

Deportivo cere 15 milioane pentru Andone, iar stelistii vor 10 milioane in schimbul lui Alibec.

"Cred ca Alibec o sa plece", spune Becali.

Accidentat, Alibec n-a mai jucat de trei saptamani, de la derby-ul cu Dinamo.

In drumul spre finala Europa League, stelistii joaca in Israel, cu Beer Sheva, joi, in direct la PRO TV.