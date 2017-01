Alibec, Gnohere si Boldrin au plecat in cantonament cu Steaua! Prima imagine cu Bizonul langa noii colegi

Stelistii au venit la aeroport direct de la antrenament. Azi incepe primul cantonament al iernii pentru echipa lui Reghecampf.

Revenit din Brazilia, Boldrin a plecat alaturi de colegi. Noul transfer Gnohere va fi prezent inca din prima zi a pregatirilor alaturi de colegi. Bizonul si Alibec sunt asteptati sa marcheze inca de la jocurile de pregatire pe care Steaua le joaca in aceasta luna in Turcia.

Stelistii raman in Antalya pana pe 19 ianuarie, apoi revin 3 zile in tara si pleaca din nou in Turcia.

Testele Stelei din aceasta iarna:

18 ianuarie - FC Steaua Bucuresti - Qarabağ FK (Azerbaijan)

24 ianurie - FC Steaua Bucuresti - FK Vardar (Macedonia)

26 ianuarie - FC Steaua Bucuresti - FC Terek Grozny (Rusia)

28 ianuarie - FC Steaua Bucuresti - ŠK Slovan Bratislava (Slovacia)

31 ianuarie - FC Steaua Bucuresti - Wisła Kraków (Polonia)

2 februarie - FC Steaua Bucuresti - HNK Hajduk Split (Croatia)

Alibec, la primul cantonament cu Steaua. A plecar si Boldrin pic.twitter.com/1EG7xC7g8S — Adrian Costeiu (@costeiu) January 7, 2017