"Alibec este ALT OM! Nu mai face mofturi la antrenamente! A slabit deja 1kg!" GENIAL! Becali a dezvaluit cum a evoluat greutatea lui Alibec la Steaua

Patronul Stelei a anuntat ca nu este interesat sa vanda vreun jucator in aceasta iarna.

Gigi Becali a dezvaluit ca se intereseaza de toate detaliile jucatorilor de la Steaua dupa vacanta! Alibec si ceilalti jucatori sunt monitorizati de Becali.

"La Budescu s-a vazut ca e buna marfa. E cel mai bun de la Steaua in momentul asta. Sa facem un experiment - luati cati kilometri alerga Budescu la Astra si cat alearga la Steaua. Acum alearga 11-12 kilometri pe meci, la Astra alerga 8-9. Asta inseamna Steaua.



Conteaza cel mai mult titlul dar nu se ia dintr-un singur jucator. La Alibec este invers, daca faci antrenament puternic este mult mai bun, chiar se recomanda. De ce? El fiind foarte voluminos, el are acum de exemplu 94.5 kilograme. Eu m-am interesat la toti jucatorii astazi cate kilograme a avut si cum s-au prezentat la testele fizice. Astazi am vrut sa aflu care a fost primul la alergat, ce au facut in vacanta. Eu vreau sa castig bani, cine nu face fata trebuie sa sun eu personal.



Si Budescu e numarul 1. El s-a antrenat separat in vacanta, venea la baza in fiecare zi chiar cand nu era nevoie, venea voluntar. Budescu este la greutatea optima. Alibec mai trebuie sa scada, greutatea lui optima este 90 de kilograme. Prima data cand a venit de la Astra avea 98 de kilograme. El astazi a scazut deja 1 kilogram, are 93.5 kilograme. Cu doua antrenamente pe zi. Denis cand se antreneaza ii foloseste. Doctorul spune ca nu are nimic si ca de mult nu mai are probleme. Numai ca el avea mofturi. Stiti care e treaba cu Alibec? Daca nu ii iese golul, e vinovat cel care nu a dat bine pasa. El nu este de vina niciodata. Daca echipa nu joaca si el n-a jucat bine, atunci echipa este de vina ca n-a jucat el bine, el nu e niciodata vinovat. Daca altul da, a dat gol din nimereala, daca da el a dat din geniu.



Sa le spun si pe alea bune. MM mi-a spus: <Gigi, vestea foarte buna este ca Alibec a venit al om. Cuminte, fara mofturi, a tras tare la antrenament, zambitor, nu suparat. E un alt om>. Nu se mai pune problema sa mai plece vreun jucator de la Steaua in iarna" a spus Gigi Becali la Digi Sport.