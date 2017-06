Alibec era cotat la 2,5 milioane cand a venit de la Astra. Cat valoreaza acum, dupa 9 goluri in 15 meciuri in tricoul Stelei

Cota lui Alibec a crescut.

Denis Alibec a fost transferat pentru impresionanta suma de 1,7 milioane de euro de la Astra. Atacantul nu a dezamagit si a inscris 9 goluri in doar 15 meciuri in tricoul Stelei, fiind decisiv de multe ori pentru echipa lui Reghecampf.

Alibec avea o cota de 2,5 milioane de euro cand a fost transferat de la Astra, conform Transfermarkt, iar acum, dupa 6 luni in tricoul Stelei, in care a dat 9 goluri si 3 pase decisive, Alibec a crescut la 3, milioane de euro, cea mai mare din cariera sa.

De asemenea, si celalalt varf tranferat in iarna la Steaua, Harlem Gnohere, a crescut de la 900.000 de euro la 1 milion, desi a jucat mai putin, marcand 5 goluri in 15 meciuri, insa in majoritatea a fost rezerva.

Evolutia cotei lui Alibec