"Alibec e capitan pentru ca e cel mai bun!" Ce zice Becali de Balasa si Gnohere dupa victoria cu Craiova

Becali anunta ca isi mentine decizia ca Alibec sa ramana capitanul Stelei.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Pintilii si Enache au marcat golurile Stelei in victoria cu Craiova, dar Becali considera ca Alibec este cel mai bun din echipa si el merita si banderola.

Finantatorul Stelei a vorbit si despre Balasa si Gnohere. Primul a fost titular si inlocuit la pauza, iar atacantul venit de la Dinamo a stat tot meciul pe banca.

"A fost o victorie importanta, avand in vedere situatia din clasament. Nu ne permiteam alt rezultat. Trebuia sa castigam. Este important ca ne-am distantat de CSU la 5 puncte si ca ne-am apropiat de Viitorul. Este o victorie valoroasa si necesara. As zice ca foarte mult mi-a placut De Amorim. Mi-a placut si Alibec, care a muncit foarte mult"

"Am spus de acum doua saptamani ca Alibec e capitan. L-am facut capitan pentru ca este cel mai bun. Cel mai bun jucator trebuie sa fie capitanul echipei, nu cel mai in varsta sau cel mai vechi"

"Ghohere a ramas pe bara pentru ca asa a vrut antrenorul. Nu a pierdut lupta cu Alibec. El nu e 100% refacut. Cand va fi, o sa joace. Daca era refacut, jucau si el si Alibec. Cat de curand o sa ii vedeti pe amandoi"

"Balasa nu este inca refacut 100%. Eu nu am fost la antrenamente, dar si MM si Reghe spun ca va fi un jucator de baza pentru noi si ca va fi un superjucator. Eu vad ce spun ei. Antrenorul spune ca are calitati, ca e tanar, ca e bun. inca nu e intrat in forma. Asta e problema", a spus Becali pentru Gazeta Sporturilor.