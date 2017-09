Alibec, DARAMAT din cauza nationalei: "E afectat, toata lumea scoate in evidenta ce face rau!" Dezvaluiri din interior

Denis Alibec n-a fost chemat in lotul Romaniei pentru meciurile cu Armenia si Muntenegru. Decizia lui Daum nu i-a cazut deloc bine.

Antrenorul Stelei, Nicoale Dica, spune ca Alibec este in continuare afectat. Capitanul ros-albastrilor e trist si din cauza atitudinii pe care o au unii dintre suporteri, dar si specialistii de fotbal in ceea ce-l priveste.

"Alibec e bine, s-a antrenat foarte bine, e pe un drum bun. Din punctul meu de vedere, totul e OK. Este afectat ca n-a fost chemat la echipa nationala, toata lumea incearca sa scoata in evidenta lucrurile negative pe care le face. Avea momente la Astra cand facea mult mai multe gesturi decat face acum la Steaua, nu poate dintr-o data sa nu mai faca nimic. Sunt multe lucruri pozitive pe care le face in teren, nimeni nu scoate asta in evidenta. Din discutiile pe care le-am avut eu cu el, pot sa spun ca e pe un drum bun", a spus Dica la conferinta de presa.