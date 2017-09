"Alibec are o suferinta INGROZITOARE!" Motivul care il face sa fie o FANTOMA in echipa lui Dica

Alibec n-are niciun gol marcat in campionat, iar Becali e tot mai nemultumit de vedeta lui.

Directorul sportiv Mihai Stoica spune ca o problema medicala il impiedica pe Alibec sa ajunga la cel mai bun nivel al sau. Din cauza pubalgiei, Alibec are dureri la fiecare meci.

"Denis Alibec are niste probleme medicale care-l impiedica sa se prezinte in cea mai buna forma. Are o pubalgie. Intrebati orice fotbalist care a suferit de asa ceva, sa vedeti cat de ingrozitoare este afectiunea asta. Nu-l lasa sa-si faca jocul. Daca Alibec era suta la suta, va spun ca aveau probleme cei cu tabela. Uitati-va la comportamentul pe care l-a avut pe banca in repriza a doua. E un jucator de grup", a spus Stoica.