Alibec, ajutat de toata lumea sa redevina golgheterul Stelei! Dezvaluirea lui Sanmartean: "I-am scris, l-am sunat, trebuie sa-si revina!" Ce mesaj i-a transmis

Stelistii sa-si puna pofta in cui! Nemec ramane la Dinamo, pana la vara - spune Negoita! Daca nu-l aduce pe Nemec, Becali e obligat sa-l pastreze pe Alibec

"Nemec ramane sa ne ajute sa mergem in play-off" spune Negoita. E sigur ca n-o lasa pe Dinamo pentru marea rivala.

"Mai este asta, Nemec, la care n-am renuntat!" spune Gigi Becali.

"Eu zic ca nu merge, eu zic ca va ramane la noi pana in vara" crede Miriuta.

Daca nu reuseste sa-l aduca pe Nemec, Becali trebuie sa-l tina pe Alibec. "Acum, nici n-am oferte pentru el" spune patronul stelistilor.

"I-am scris, l-am sunat, i-am spus sa ramana motivat pentru ca este un jucator de certa valoare. Si este un jucator in care credem in continuare" a mai spus Sanmartean.

"Eu cred ca are capacitate sa treaca peste. In primul rand el trebuie sa isi recapete increderea in el" crede Florin Cernat.