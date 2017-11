Alibec a invatat de la antrenor! Dica a SPART o usa in vestiar in acest sezon: "S-a taiat la mana!" Dezvaluiri incendiare

MM Stoica dezvaluie cum a reusit Dica sa-i uneasca pe jucatori dupa o serie de rezultate slabe.

Steaua a inceput ezitant sezonul, iar Dica se temea chiar pentru postul sau. Nu mai este cazul pentru ca intre timp, echipa a trecut pe primul loc in Liga I si s-a calificat deja in primavara europeana.

MM povesteste ca declicul s-a produs dupa meciul cu Viitorul, cand Dica i-a inchis pe jucatori in vestiar si a spart usa! In urma discutiei de atunci, totul s-a schimbat pentru echipa sa.



"Cu Dica, Budescu si tot vestiarul am alta. Este un episod incredibil. Ala a fost pentru mine momentul zero. Dupa esecul cu Viitorul, Dica s-a inchis intr-o sala, aici sus la cantonament, doar el cu jucatorii.

Usa aia e sparta de Dica, care s-a taiat la mana si dupa aia a aratat pe tabla cu mana taiata si asa mai departe. Au stat vreo ora si jumatate, eu nu am intrat. A spus fiecare ce are de spus, iar din momentul ala noi am avut 10 victorii si 3 rezultate de egalitate, in conditiile in care un rezultat de egalitate a fost ala de la Cluj, cu penalty la Benzar la 1-1, un rezultat de egalitate a fost cu porcaria asta cu Beer Sheva, cand trebuia eliminare si penalty. Este inuman ce s-a intamplat acolo.

Singurul rezultat de egalitate unde nu avem nimic de comentat a fost 0-0 la Voluntari. Cand am ratat, dar se mai intampla. Avem 38 de goluri marcate si 8 goluri primite, astea sunt rezultatele echipei de la momentul ala.

Dica a facut atunci o chestie extraordinara, iar echipa asta a inceput sa sudeze relatiile si sa fie o prietenie intre jucatori. Parca a fost altceva decat a fost pana acum datorita unui singur fotbalist, Constantin Budescu. El a fost catalizatorul acestei echipe. Un om care se bucura de fiecare clipa de viata pe care o traieste", a spus MM in Fanatik.