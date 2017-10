Alibec a dat sa sparga TOT dupa schimbare! Lovitura K1 in USA de la vestiare! Ce s-a intamplat

Alibec a facut un nou meci modest la Steaua!

Titular in atac, Denis a rezistat in teren 83 de minute. De Amorim i-a luat locul pentru ultimele minute ale partidei. Alibec a avut o reactie nervoasa in drum spre vestiare. A lovit puternic usa de la vestiare si a fost la un pas de a-l lovi si pe unul dintre oamenii de ordine aflati in apropiere!