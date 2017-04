Alibec, 9 goluri in 11 meciuri cu Dinamo: "Trebuia sa vina si momentul asta!" Mesajul pentru Daum

Steaua 2-1 Dinamo / Denis Alibec a inscris din nou contra victimei sale preferate, Dinamo.

Alibec este la a doua reusita cu Dinamo de cand este la Steaua si la a noua in 11 meciuri in toata cariera. Atacantul i-a transmis lui Daum ca asteapta sa fie titular la nationala, dupa ce a fost tinut pe banca in partida cu Danemarca.

"N-am nimic cu Dinamo. Ma bucur ca am ajutat echipa sa castigam. Am jucat cu sufletul, s-a vazut lucrul asta. M-am bucurat ca am inscris, m-am dus la galerie, este si meritul lor, au fost in numar mare alaturi de noi, le multumim si speram sa avem publicul mereu alaturi de noi. Arbitrajul a fost ok, dar Pintilii nu merita rosu. Trebuia sa vina si aceasta victorie, era un moment important pentru noi. Asta e Steaua, a lui Becali, s-a vazut in aceasta seara. Astept de mult sa fiu titular la nationala, sper ca la un moment dat sa mi se dea si mie o sansa", a spus Alibec.