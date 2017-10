"Mai am 2 luni de stat!" Astra il VINDE pe Alex Ionita! Cele doua echipe interesate de mijlocas

Alex Ionita II a debutat la nationala dupa ce a impresionat in acest sezon.

Alex Ionita s-a impus in noua echipa a Astrei, insa acesta se poate desparti de giurgiuveni in pauza de iarna. Patronul Ioan Nicolae a anuntat ca jucatorul e liber sa plece in schimbul sumei de 1 milion de euro si doar in strainatate.

Pe Alex Ionita il vrea Marius Sumudica, fostul sau antrenor de la Astra. Acesta a anuntat deja ca vrea sa-l transfere pe jucator la Kayserispor, echipa cu care se afla pe locul 3 in campionatul din Turcia.

Sumudica a facut 15 transferuri in vara, iar sefii ii vor acorda in continuare resurse pentru a intari echipa, in speranta ca antrenorul roman va produce surpriza la finalul sezonului.

Si Astana il vrea pe tanarul mijlocas al fostei campioane.

"Ma gandesc la transfer, dar pana atunci trebuie sa imi fac treaba cat mai bine, pentru ca de mine o sa depinda urmatorul transfer. Trebuie sa continui cu evolutii cel putin la fel de bune si atat timp cat imi fac treaba pe teren, probabil o sa vina si un transfer.

Momentan, mai am doua luni de jucat aici pana in iarna. De atunci nu stiu ce se va intampla", a declarat Alex Ionita.

Despre interesul lui Sumudica, antrenor la Kayseri: "E un antrenor care m-a promovat la Rapid si cu care am jucat si mai mult, aici, la Astra. Ma cunoaste foarte bine, imi stie potentialul si de aceea ma vrea acolo".

Edi Iordanescu, antrenorul Astrei, spera sa-l aiba la dispozitie pe Ionita pana la finalul sezonului: "S-a maturizat, intelege altfel lucrurile, are implicare foarte buna in antrenamente. Indiferent de unde va veni oferta in iarna, daca va veni din strainatate, este prematur pentru el. Eu l-as vedea mai pregatit pentru o astfel de mutare in vara viitoare".