Alex Ionita, dorit de Sumudica in Turcia! Ce raspuns da Astra la oferta de 1 milion de euro

Sumudica a anuntat deja ca e interesat de transferul talentatului mijlocas.

Ionita II a debutat la nationala, iar in iarna ar putea sa plece de la Astra. Dani Coman spune insa ca giurgiuvenii nu vor sa renunte la el, chiar daca ar putea incasa 1 milion de euro pentru jucator. Marius Sumudica il stie bine si ar vrea sa-l ia in Turcia, la Kayserispor.



”Strategia este de a sta cel putin inca un an la noi. Asa cum spunea si Edi (n.r. - Edi Iordanescu, antrenorul echipei), Alex mai are nevoie de maturitatea fotbalistica, pe care o poate dobandi decat daca joaca meciuri oficiale.

Ar fi pacat ca el sa plece in aceasta iarna. Nu cred ca este pregatit pentru a face pasul catre o echipa de top din Europa, dar este un jucator care demonstreaza de la meci la meci ca are perspective, ca poate creste.

Sunt convins ca va ajunge un jucator important pentru echipa nationala a Romaniei”, a spus Dani Coman la Digi.