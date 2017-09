Albin a vorbit pentru prima data: "Ii facea toate schimbarile lui Contra, nu e normal! N-am luat NICIUN BAN la Dinamo!" Dezvaluiri incredibile

Albin a oferit primele declaratii dupa despartirea de Dinamo de la jumatatea lunii august.

Atacantul din Uruguay spune ca n-a luat niciun ban in perioada petrecuta in Stefan cel Mare si ii acuza pe Contra si Mutu pentru modul in care au vorbit despre el dupa ce a parasit Romania.

“Mutu si Contra m-au dezamagit, mi-au promis dupa reziliere ca vor spune ca a fost vorba de probleme de familie si nu eram pregatit fizic, in schimb au spus ca nu am avut respect fata de club. La Veracruz aveam 40 000 pe luna si am decis sa plec de acolo, pentru ca nu eram fericit, cazusem si din punct de vedere fizic. Am decis sa plec la Dinamo si asta a fost o greseala. Dinamo nu mi-a dat niciun ban pe toata perioada cat am stat la echipa”, a spus Albin in Fanatik.

Albin il acuza pe Javi Reyes, fostul preparator fizic spaniol de la Dinamo, ca ii facea inclusiv schimbarile lui Contra:

“Inainte de meciul cu CFR Cluj, a vorbit cu mine si mi-a spus ca nu m-a vazut competitiv, ca prefera sa nu joc in acel meci si sa muncesc mai mult pentru ca voi juca in urmatoarea partida de la Iasi. Sunt convins ca atunci cand jucam titular, Reyes ii spunea lui Contra sa ma scoata si in conditiile astea ma scotea mereu de pe teren. La meciul cu Iasi, Javi i-a facut toate schimbarile lui Contra. Toate! El e doar un preparator fizic. In mod normal, un preparator trebuie sa aiba grija de starea noastra si sa il lase pe antrenor sa isi faca treaba, nu asa”.