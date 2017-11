"Alaturi de Wesley demolam orice aparare in Romania!" Interviu de exceptie cu Eric: si-ar dori ca baietii lui sa joace pentru nationala Romaniei si vrea sa aiba o scoala de fotbal

Are peste 50 de goluri in Liga 1 si a devenit usor usor ucigasul de granzi.

A inscris cu FCSB si Dinamo, dar spune ca n-are de gand ss se opreasca. Da, vorbim despre Eric de Oliveira, omul pe care l-as vedea jucand pentru Romania la Euro 2020. Dar (numai si numai) despre fotbal l-au intrebat foarte multi.

”Cred ca as fi facut un cuplu bun cu brazilianul Wesley”, declara brazilianul Viitorului. "Cred ca Wesley este jucatorul pe care as vrea sa-l revad jucand in Liga 1. As fi facut un cuplu bun cu el, dar mi-ar fi placut sa joc si alaturi de Junior Moraes, fostul atacant de la Gloria Bistrița".

