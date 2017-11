"Ala e drogat si se bate! Sunt numai curve si drogati!" Becali, reactie DURA dupa scandalul cu MM in club!

Becali stie cine e de vina pentru scandalul din club in care a fost implicat si MM Stoica!

Patronul Stelei sustine ca iubitul Teodorei Stoica e cel de la care a pornit totul si ca MM a fost doar victima colaterala!

"MM nu e scandalagiu, doar ginerele lui. Dar eu i-am spus lui MM: daca le zici fotbalistilor ca nu e normal sa te duci in club, tu cum te duci? Ginerele lui e cam scandalagiu, se cam imbata. I-am spus sa-i spuna ginerelui lui si fetei: voi vreti familie sau vreti sa va duceti la curvasareala? Acoolo se duc numai curve, curvari, scandalagii si drogangii! Un om care e cuminte nu se duce acolo.

Nu vreau sa-l amendez pe MM pentru ca e inca afectat fizic si mental dupa eliberare. I-am sis: MM, mi-e rusine de tine. Ce sa caute un om de 55 de ani in club? I-am spus sa-i spuna fetei sa-l lase pe ala ca e scandalagiu si drogat. Cei care merg in cluburile de noapte au intelegeri cu militia, se drogheaza 70% din ei. Daca nu te droghezi, nu poti sa stai in muzica aia", a spus Becali la Antena 3.