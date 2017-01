Al treilea roman la Anderlecht? Pe cine urmaresc belgienii in amicalele din aceasta iarna 

Stanciu si Chipciu pot avea un alt coechipier din Romania.

Este vorba despre Dorin Rotariu, jucator evaluat de Adrian Mutu mai in gluma, mai in serios la 10 milioane de euro. Managerul "cainilor" i-a transmis ieri sotiei lui Reghecampf ca e libera sa aduca oferte pentru Rotariu.

Anamaria Prodan este cea care a intermediat transferul rasunator al lui Stanciu in Belgia pentru o suma ce poate atinge 10 milioane de euro.

Dolce Sport scrie ca Rotariu este urmarit azi la amicalul cu Zurich al lui Dinamo de scouterii lui Anderlecht.

Belgienii au pus ochii pe jucatorii din Romania. Tot Anamaria Prodan a dezvaluit la Sport.ro ca si Alin Tosca a fost in vara aproape de a semna cu echipa din Bruxelles.

Dorin Rotariu este cel mai eficient tanar jucator din Liga I dupa primele 21 de etape. Rotariu a reusit sase goluri si o pasa de gol in cele 1.503 de minute, conform site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal.

Rotariu, in varsta de 21 de ani, are o medie de un gol la 251 de minute, in conditiile in care a fost rezerva in 5 dintre cele 21 de meciuri jucate sub comanda lui Ioan Andone.