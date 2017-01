Al doilea golgheter al Ligii I, asaltat cu oferte. Bud, intre lupta la titlu si o zona de razboi

Cristian Bud (31 de ani), al doilea golgheter al Ligii I, dupa albanezul Llullaku, plecat intre timp la Astana, ar putea schimba si el echipa in aceasta iarna.

Fotbalistul relansat la CFR Cluj are mai multe oferte.

Cristi Bud este dorit de CSU Craiova, care este dispusa sa cheltuie o parte din banii incasati pe Vatajelu pentru a-si intari compartimentul ofensiv.

Pe langa CSU Craiova, Bud a mai primit insa o propunere pe bani multi. Aceasta este insa mult mai exotica si vine dintr-o zona de conflict.

Dorinel Munteanu si Salih Jaber i-au propus lui Bud sa mearga la FC Zakho, in Irak.

"In proportie de 80%, transferul se poate oficializa. Mai trebuie sa ajungem la un acord in privinta sumei de transfer. Oricum, Bud devine fotbalist liber din vara, astfel ca ardelenii ar prefera sa-l dea acum. Este vorba despre o suma in jurul a 50.000 euro. Cu jucatorul ne-am inteles.

Daca va confirma, in vara va semna un alt contract, valabil pe un sezon, iar salariul se va dubla automat. Deocamdata, pentru cinci luni va incasa 140.000 dolari", a spus Jaber, fost jucator in Liga I, citat de Digisport.

La Zakho au mai activat in trecut Ilie Stan, Florin Costea si Mihai Leca.