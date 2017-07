Al 8-lea transfer al Stelei, aproape gata! Jucatorul confirma: "Vreau sa semnez, totul e rezolvat 90%!"

Steaua a facut schimbari importante in aceasa vara odata cu venirea lui Nicolae Dica.

Gigi Becali a anuntat astazi ca FC Botosani a acceptat oferta de 700.000 de euro facuta de Steaua si ca jucatorul urmeaza sa semneze un contract pe 5 ani. Desi a confirmat ca transferul este aproape rezolvat, tanarul jucator nu a discutat momentan cu Steaua despre contract.

"Din cate am vazut, lucrurile sunt rezolvate in proportie de 90 la suta. Eu as vrea sa semnez cu Steaua, dar trebuie sa vedem intai daca se inteleg cluburile. Abia apoi voi putea discuta si contractul meu. Deocamdata nu am vorbit cu nimeni din conducere despre transfer" a declarat Olimpiu Morutan pentru Gazeta Sporturilor.

Morutan ar fi al 8-lea transfer al Stelei din aceasta vara dupa Budescu, Teixeira, Morais, Larie, Vlad, Niga si Grecu.