"Ajunge la o echipa mare!" Fabulos! Razvan Marin este omul momentului in Belgia, iar cei de acolo fac un anunt important

Daca Stanciu, cel mai scump transfer din istoria campionatului Belgiei, nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor, Razvan Marin e pe cai mari!

Razvan Marin, mijlocasul roman al lui Standard Liege, "va ajunge la o echipa de top din Europa", este convins antrenorul echipei belgiene Oostende, Adnan Custovic, citat de site-ul walfoot.be.

Custovic a facut această afirmatie despre Razvan Marin la emisiunea unui post televiziune. Mijlocasul este in atentia presei belgiene dupa evolutiile sale bune din ultimele luni, care au ajutat-o pe Standard sa se califice in finala Cupei Belgiei si sa fie la un pas de calificarea in play-off-ul pentru locurile 1-6.

"Venit in urmă cu ceva mai mult de un an din Romania, Razvan Marin a a avut nevoie de timp ca sa se impuna in unsprezecele de start al lui Standard. La inceputul sezonului, Ricardo Sa Pinto (antrenorul lui Standard - n. r.) prefera un mijlocas mai defensiv. El a stiut insa sa profite de sansa care i s-a oferit si nimeni nu-si mai inchipuie echipa fara el", comenteaza walfoot.be".