"Aici platesc si oxigenul, nici n-am lumina pe strada!" Hagi, despre cum a fost alungat din Constanta: "Am ajuns pe campul asta de la Ovidiu!"

Hagi spune ca proiectul Academiei s-a lovit de indiferenta fostului edil al orasului Constanta.

Hagi a vrut sa isi faca academia in Constanta, dar primaria i-a respins proiectul. Patronul-antrenor al Viitorului spune ca si la Ovidiu are parte de tot felul de piedici.

"Vreau sa le spun constantenilor ca eu initial am vrut sa fac o academie in Constanta. Sa fie in oras, sa stie toata lumea, toata Europa, ca unde am jucat eu exista o academie, la Constanta, una frumoasa."

"Si am ajuns pe camp, la Ovidiu. Pe camp la Ovidiu. Eu am vrut sa o fac in Constanta. Cu factorii locali, cu ei impreuna. "

"Pentru comunitate, nu pentru mine. Nu am vrut sa iau locul nimanui. Eram atat de mare, eram atat de mult, ca n-aveam nevoie sa tind la lucrurile astea."

"Si am ajuns la Ovidiu si nici n-am lumina. Ia iesiti pe strada sa vedeti, e lumina? E lumina de aici incolo, dar nu pe strada mea. Si sunt vreo 15 stalpi."

"Lumina avem doar aici inauntru. Ca platesc si oxigenul."

"Si mai am cativa sponsori care au venit aici langa mine si ma ajuta, si carora vreau sa le multumesc public."

"Le multumesc celor care au avut curajul sa vina langa mine, ca nu le-a fost frica", a spus Hagi.