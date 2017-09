"Ai vorbit cu fostii colegi de la Steaua?" Ce raspuns a dat Arlauskis :))

Giedrius Arlauskis abia asteapta meciul cu fosta sa echipa!

Portarul CFR-ului spune ca n-a vorbit cu niciun stelist inaintea derby-ului si crede ca Dica se teme de echipa lui Petrescu.

"Daca ii menajeaza pe Alibec si Budescu, inseamna ca se tem putin de noi! N-am vorbit cu nimeni de la Steaua. Cu care coleg sa vorbesc? Mai e unul singur din vremea in care eram eu acolo: Nita!", s-a amuzat Arlauskis.

Lituanianul de 29 de ani a castigat tripla cu Steaua in sezonul 2014-2015, apoi a plecat in Anglia, la Watford. Arlauskis are un titlu castigat si cu Urziceni, tot sub comanda lui Dan Petrescu, in 2010.