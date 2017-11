"Ai o problema cu contractul?" Becali l-a chemat pe Dica sa discute despre o noua intelegere! Ce au stabilit

Nicolae Dica are contract cu Steaua pana vara viitoare.

Dica a calificat echipa in primavara europeana, insa nu e convins ca va continua la Steaua si in sezonul urmator. Asta daca nu va reusi sa castige titlul, obiectivul principal. Becali l-a chemat insa pe antrenor pentru a discuta despre o noua intelegere, insa Dica a refuzat. Vrea sa astepte pana vara viitoare, pentru a trage linie asupra performantelor obtinute.



”Nu am vorbit despre prelungirea contractului, doar m-a intrebat domnul Becali daca am o problema cu contractul, daca vreau sa-l prelungesc. I-am spus ca nu am nicio problema.

Am contract pana in vara. Rezultatele mele ma vor tine la Steaua sau nu. Nu ma incanta cu nimic ca semnez acum un alt contract, iar in februarie sau martie sunt dat afara”, a spus Dica la Digi.