Aganovic pleaca la Dinamo? Informatii de ultima ora

Dupa ce Steaua l-a luat pe Gnohere, Dinamo ar putea da si ea lovitura cu un stelist!

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Exclus din lotul primei echipe, Aganovic a fost lasat acasa de Reghecampf inaintea primului cantonament din Antalya. Becali a anuntat ca-i va permite sa plece liber de contract, iar toate indiciile il dadeau aproape de Viitorul. Numai ca si Dinamo a intrat pe fir la finalul anului trecut, iar Aganovic are acum de ales intre mai multe optiuni, inclusiv din strainatate.

Gazeta Sporturilor scrie ca sefii din Stefan cel Mare au negociat cu Aganovic prin telefon, iar Antun Palic, bun prieten cu stelistul, insista si el pentru a convinge ambele parti sa gaseasca intelegerea.

Aganovic a fost adus la Steaua de la AEL Limassol in vara, insa nu i-a convins pe Becali si Reghecampf. Fotbalistul de 29 de ani mai are propuneri de la Chiajna si Botosani. Pana la reunirea echipei secunde a Stelei, Aganovic se antreneaza singur in Bucuresti.