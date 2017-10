Afacere de 500.000 euro cu un fotbalist ARUNCAT in vara. Steaua mai vinde un jucator, dupa ce acesta a impresionat la echipa care l-a imprumutat

Achizitionat de la CFR Cluj, croatul Antonio Jakolis nu a reusit sa isi castige locul de titular la Steaua, acesta fiind imprumutat in vara in Cipru, la Apollon Limassol. Acesta are sanse mari sa ramana acolo si din vara.

Antonio Jakolis s-a acomodat bine in Cipru, la Apollon, si ar putea ramane definitiv in aceast tara. Mijlocasul de banda dreapta a dat un gol si 3 pase decisive in 11 meciuri jucate pentru Apollon.



Imprumutat pentru doar 25.000 euro, Jakolis ar putea fi achizitionat definitiv pentru inca 500.000 euro.



Jakolis a jucat 24 de meciuri pentru Steaua, marcand un gol.