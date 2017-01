Adio Morais si Teixeira? Astra il SOMEAZA OFICIAL pe Becali sa nu mai anunte transferul: "Mergem la comisii"

Astra nu mai vrea sa dea jucatori la Steaua, dupa ce i-a vandut pe Enache, Boldrin, De Amorim si Alibec.

Gigi Becali a anuntat ca Junior Morais si Teixeira sunt ca si luati de la Astra, insa giurgiuvenii anunta ca nici macar nu sunt dispusi sa negocieze pentru cei doi. Mai mult, clubul giurgiuvean il ameninta pe Becali cu reclamatii la comisii daca va mai anunta detalii despre negocieri.



"Avand in vedere aparitiile publice repetate ale dlui. Becali, prin care afirma ca a discutat si ca a semnat cu unii jucatori legitimati la clubul nostru, suntem nevoiti sa dezmintim aceste declaratii si sa va informam ca in acest moment clubul nostru nu negociaza cu FCSB nici un transfer si nici nu doreste sa inceapa vreo negociere in acest sens.



De asemenea, ii solicitam domnului Becali sa dea dovada de minima decenta necesara in orice declaratie care se adreseaza publicului larg. In caz contrar vom fi nevoiti sa ne adresam comisiilor de specialitate pentru revenirea la un climat de normalitate, care ne este necesar pentru desfasurarea activitatii de pregatire a echipei pentru calendarul sportiv din acest an.", e comunicatul postat de Astra pe site-ul oficial.