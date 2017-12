Adio Magiun chiar de Craciun! Juventus si-a schimbat antrenorul! Pe cine au adus in locul lui

Marin Barbu nu va continua la Juventus Bucuresti si in 2018.

Conducerea clubului a hotarat ca Marius Baciu sa preia echipa. Alaturi de el, in staff se va afla si un alt fost stelist, Erik Lincar, care in prima parte a sezonului a pregatit-o pe FC Clinceni, in B.

"Am vorbit cu Marius, urmeaza ca saptamana viitoare sa punem la punct detaliile. Sa vedem ce putem face pentru ca situatia e destul de grea si trebuie sa inteleaga toata lumea ca avem nevoie de niste transferuri. Asta e o sansa pana la urma. Mergem la meciul din ultima etapa a acestui an, facem o analiza, apoi ne intalnim saptamana viitoare si vedem cine ramane, ce jucatori trebuie sa vina", a spus Lincar pentru Liga2.ro.

Baciu a renuntat si el la contractul cu Turnu Magurele pentru sansa de a lucra in Liga 1. La finalul turului, echipa fostului capitan stelist era a 3-a in C, dupa Petrolul si Alexandria.