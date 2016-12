Adi Popa s-a deghizat in seic la Dubai. In ultimele 6 luni de contract, acesta poate ramane acolo. Cati bani vrea Becali in schimbul sau

Stelistul Adi Popa se pregateste de Revelion... ca de un bal mascat! A postat pe internet o poza in care s-a deghizat in seic! Popa petrece revelionul la Dubai.

Popa s-a pozat in costum de seic, la fel cum au facut Reghe, Piturca si Olaroiu la arabi.

Pentru un milion de euro, Popa poate ajunge si el in iarna la arabi. Atat cere Steaua pe el.

Pana sa primeasca oferte, Popa a ales sa petreaca de anul nou la caldura! Stelistul s-a plimbat cu ATV-ul prin nisip. Popa se poate intalni la Dubai si cu dinamovistul Rotariu.

Si Mutu petrece de Revelion in Emirate, dar la Abu Dhabi. Sarbatoreste un an de la casatoria de pe plaja cu Sandra. Il are alaturi si pe stelistul Stancioiu, care a fost martor la casatoria din Cuba.

"Am inceput in Cuba, acum la Abu Dhabi si sper la anul tot asa", spune Mutu.