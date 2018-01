Adevarul despre plecarea lui Ramniceanu de la Viitorul! Portarul a vorbit despre despartirea de campioana Ligii I: "Are cine sa-mi ia locul"

Victor Ramniceanu (28 de ani) s-a despartit ieri de Viitorul, echipa in poarta careia a fost titular in prima parte a sezonului. Portarul este al treilea om important plecat de sub comanda lui Hagi in aceasta iarna, dupa Tucudean si Eric.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Ramniceanu sustine ca a plecat la cerere de la Viitorul, el dorindu-si sa rupa contractul cu echipa lui Hagi. Acesta a vorbit intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Sporturilor.



"Vreau sa se inteleaga de la inceput ca decizia imi apartine 100%. Nu am fost dat afara si nu a existat alta problema. Am cateva oferte interesante si mi-am dorit sa plec.



Intr-adevar, eu, Tucudean si Eric eram trei jucatori important. Dar nimeni nu merge undeva unde e mai rau. Toti vor la mai bine. In plus, Viitorul are tineri de prespectiva, care pot oricand sa ne ia locul.

Repet, nu m-a dat nimeni afara! Am oferte din Liga I si din strainatate. Mi-am dorit sa plec! Consider ca mi-am facut treaba cu varf si indesat la Viitorul, nu cred ca mi se poate reprosa ceva. Sezonul trecut am fost unul dintre oamenii care au adus cel mai mare aport la castigarea campionatului, vad ca nu prea s-a vorbit despre asta.

S-a vorbit despre castigarea campionatului, despre oameni cheie, dar mai putin despre portar. La Viitorul, portarul nu prea a avut importanta. Anul trecut am aparat foarte bine, cred eu. La fel si anul asta, cand am fost decisiv cu Steaua si Dinamo", a spus Ramniceanu.

Victor Ramniceanu spune ca analizeaza acum ofertele venite pe adresa lui.

"Cred ca in maximum o saptamana voi lua decizia finala. Sper sa fie cea mai buna pentru cariera mea", a adaugat el.

Ramniceanu nu a luat gol in 10 din cele 18 meciuri in care a aparat in acest sezon.