Adevarul despre oferta de 10.000.000 euro din Anglia pentru Alibec. Impresarul sau a dezvaluit ce s-a intampla in ultima zi de mercato

Florin Lovin, impresarul stelistilor Budescu si Alibec, a vorbit despre discutiile pentru ultimul dintre ei cu un club din Anglia.

Gigi Becali a dezvaluit in urma cu mai multe saptamani ca a avut o oferta pentru Denis Alibec din Anglia, insa nu a dorit sa-l lase pe atacant sa plece. Acum, Florin Lovin face lumina in acest caz.

"Nu a fost nicio oferta scrisa din partea unui club pentru Denis Alibec. Ultimele discutii au fost cu cei de la Wolverhampton, in ultima zi, prin intermediul unui partener de-al meu din Anglia. Pur si simplu a fost la domnul Argaseala. Wolverhampton trebuia sa se hotarasca intre el si un atacant de la PSV.

Erau pregatite toate lucrurile si la PSV, si aici. Chiar vorbisem de posibilitatea de a lua un avion privat in momentul in care se realizeaza ceva, practic am stat în stand-by timp de vreo 6 ore cat au avut sedinta cei de la Wolverhampton.

Noi vorbisem deja si am spus ca in momentul in care se face o oferta, trebuie sa fie de minim 10 milioane. Nu s-a ajuns la momentul in care o echipa sa faca o oferta clara si Steaua sa spuna nu. Cand stii ca la Wolverhapton se vorbea de un salariu de 100.000 pe luna, cand ai un salariu de 4-5 ori mai mare decat la echipa unde esti, e clar ca ai un sentiment de dezamagire", a mai spus Lovin.