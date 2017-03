Imaginea unei catastrofe evitate in ultima clipa! Cum ar fi aratat Steaua in 2017 fara Alibec si Gnohere

Situatia la Steaua in 2017 nu este cea mai fericita cu putinta.

Putea fi insa si mai grava, daca in aceasta iarna nu ar fi fost facute doua transferuri vitale.

"Nu avem atacant" a fost discursul tinut pe repeat in 2016 la Steaua. Becali a mutat si i-a adus pe Gnohere de la Dinamo si Alibec de la Astra, mutari care au influentat radical rezultatele Stelei. Desi nu au fost cele mai bune.

Cum arata, in linii simple, anul 2017 pentru Steaua?



→ Steaua a avut 8 meciuri in 2017;

→ Din cele 8 partide, Steaua a castigat doar doua, cu CFR si Craiova (adversare in playoff);

→ Alibec si Gnohere au marcat impreuna pentru Steaua in acest an 7 goluri (4 - Alibec, 3 - Gnohere);

→ Practic, Alibec si Gnohere au fost decisivi in 5 meciuri din acest sezon;

→ Cei doi au reusit sa contribuie si in alte doua partide;

→ Alibec si Gnohere au fost oameni importanti pentru Steaua in 7 din 8 meciuri in 2017. Singura partida in care unul dintre ei nu a marcat a fost cu Craiova (2-1, la Severin);

→ Fara ei, Steaua ar fi avut 4 puncte in minus in 2017 (sezon regulat + playoff).