Dinamo are nevoie de intariri! "Cainii" au pierdut si al doilea amical al verii, cu Lokomotiv Zagreb!

Dinamo se antreneaza in Slovenia in aceasta vara.

Dupa ce a pierdut cu 4-1 cu Osijek, Dinamo a pierdut si al doilea amical al verii, Lokomotiv Zagreb din Croatia intr-o partida la care nu a participa antrenorul Cosmin Contra, revenit de urgenta in tara deoarece mama sa este bolnava. Croatii au marcat in minutul 36 prin Ivanusec.

Dinamo joaca cel de -al doilea amical din Slovenia, cu Lokomotiv Zagreb! 0-0 in prima repriza. pic.twitter.com/KC62zcBYS6 — Ortansa Cazacu (@OrtansaCazacu) June 24, 2017

Programul lui Dinamo



21 iunie: DINAMO vs NK Osijek (Croația, locul 4) 1-4 (1-1)

24 iunie: DINAMO vs NK Lokomotiva Zagreb (Croația, locul 5)

28 iunie: DINAMO vs NK Maribor (Slovenia, locul 1)

2 iulie: DINAMO vs NK Domzale (Slovenia, locul 4)

5 iulie: DINAMO vs FK Anzhi Makhachkala (Rusia, locul 12)