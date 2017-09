Achim, dat afara de Gigi Becali! L-a scos de pe lista UEFA si nu il mai lasa pe Dica sa il bage nici in Liga 1

Becali l-a dat afara dupa evolutiile slabe.

Achim era unul dintre jucatorii pe care Becali a vrut sa ii dea afara in vara, insa acesta a fost salvat de Dica, atunci cand a fost adus la Steaua. Acesta i-a spus lui Becali ca va fi un jucator important la mijloc, insa patronul si-a pierdut rabdarea cu el.

Achim a fost unul dintre cei mai slabi jucatori ai Stelei in acest start de campionat, iar Becali l-a taiat de pe lista UEFA, iar in campionat i-a interzis lui Dica sa il mai foloseasca.

"Da, eu am cerut ca Achim si Jorge sa nu fie pe lista. Achim nu mai poate juca, sunt 5 mijlocasi centrali. Popescu, Pintilii, Morais, Nedelcu si cu Filip. Din astia joaca 2, el nu poate juca in fata lor. Am vrut sa il dam, nu mai poate juca nici in Liga I. Iar Jorge, de ce sa avem 4 fundasi centrali, de ce sa avem in plus? Daca e sa se intample ceva, avem solutii.", a spus Becali la Ora Exacta in Sport.

Becali a mai vorbit despre despartirea de Achim si dupa meciul cu Iasi, terminat 1-1, spunand ca nu il va mai lasa pe Dica sa il ia in lot, pentru ca "daca il are in lot il baga, daca nu il are, nu il baga".