Acesta este adevaratul motiv pentru care Rivaldo nu a venit sa isi vada fiul jucand in tricoul lui Dinamo

Desi a semnat inca din februarie 2017 cu Dinamo, Rivaldinho nu a reusit sa isi convinga tatal sa viziteze Romania si sa urmareasca macar un meci al sau din tribuna, in ciuda promisiunilor.

Acest lucru a dus la aparitia unor ironii pe stadioanele din Romania, unii fani considerand ca jucatorul lui Dinamo este un impostor si nu fiul marelui Rivaldo. Chiar si Gica Hagi, la auzul noului transfer al "cainilor" remarca ironic ca "e baiatul unui mare fotbalist, inseamna ca are talent mare. O singura problema se pune, daca e legitim. Daca e cu adevarat baiatul lui Rivaldo, daca are samanta lui, atunci eu zic ca e bun, e talentat."

Cum stau lucrurile de fapt? Rivaldinho (22 de ani) e fiul fostului campion mondial Rivaldo Vitor Borba Ferreira din prima sa casnicie, cu Rosemeire Aparecida Mosca Nascimento, care a durat din 1993 pana in 2003, din care au rezultat doi copii nascuti in perioada cand juca la Deportivo si FC Barcelona. Atacantul lui Dinamo mai are o sora, Thamirys (20 de ani).

Thamirys s-a casatorit pe 27 iunie, la Santana de Parnaiba, in Brazilia, cu fotbalistul Gustavo Nascimento da Costa, mijlocas care a promovat in acest an in prima liga din Portugalia cu Portimonense. Dupa divortul din 2003, Rose a luat cei doi copii si s-a mutat inapoi in Brazilia. Prima sotie a lui Rivaldo a decedat in octombrie 2014, la doar 41 de ani, la Spitalul Sf. Francisc din Mogi das Cruzes, in timp ce era gravida in luna a saptea, ea contactand o infectie generalizata, care a ucis-o atat pe ea cat si fatul.

In 2004, Rivaldo, care evolua pentru AC Milan, s-a casatorit cu Eliza Kaminski, cu care are trei copii mici (Joao Vitor, Isaque si Rebeca), nascuti in perioada cand evolua in Grecia, pentru Olympiakos. Cei doi se cunoscusera in acelasi an, iar fotbalistul s-a convertit la biserica evangelica prin intermediul familiei sotiei sale, care numara mai multi adepti ai acestei religii. Ea a ocupat postul de vice-presedinte la clubul Mogi Mirim, pe care Rivaldo l-a finantat pana in 2016, dar este si administrator al scolii de fotbal "R10 Soccer School", pe care fotbalistul a deschis-o in SUA.

De altfel, dupa ce deplangea escaladarea nivelului de infractionalitate din Brazilia si ii atentiona pe turistii care ar fi vrut sa vina la Rio pentru a participa la Jocurile Olimpice ca e mai sigur sa stea acasa, Rivaldo s-a mutat cu noua sa familie in Florida. In mai 2016, el a cumparat o proprietate imensa contra a 1,4 milioane de dolari in Isleworth - Windemere, o suburbie de lux a orasului Orlando, unde mai detin vile vedetele din NBA Vince Carter, Grant Hill si Shaquille O'Neal, dar si conationalii sai, fotbalistul Kaka (vedeta la Orlando City Lions, unde are un salariu de 6,6 milioane de dolari) sau milionarul Flávio Augusto da Silva, proprietarul clubului din MLS. De altfel, dupa izbucnirea crizei politice in cea mai mare tara din America de Sud, zeci de mii de brazilieni cu bani au preferat sa isi mute conturile in SUA si sa faca investitii in Florida, stat unde au ajuns sa aiba acum o comunitate de aproape 100.000, dintre care multi detin restaurante, baruri, hoteluri sau au investitii in imobiliare.

In prezent, Rivaldo are grija de cei trei copii mici pe care ii are cu actuala sotie si face in continuare miscare la sala "LA Fitness" din apropiere de Orlando in fiecare zi pentru a se mentine in forma pentru meciurile amicale si evenimentele publicitare si caritabile la care participa regulat. In ultimele luni, el a calatorit in Brazilia, Jamaica, Liban, Dubai, China, India, Anglia, Portugalia si Spania, a tranzitat Olanda, Germania si Turcia, dar nu a reusit sa isi rupa macar o zi pentru a urmari un meci al lui Dinamo in campionatul Romaniei, tara unde si-a trimis fiul sa invete fotbal. Fanii lui Dinamo vor trebui sa se multumeasca cu mesajele si incurajarile de pe retele de socializare, deoarece Rivaldo nu pare dispus sa fie un produs gratuit de marketing al clubului "ros-alb", in timp ce ridica sume mari pentru partiparea la diverse evenimente, ultimul fiind "Star Sixes" de la Londra. Probabil considera ca este doar o etapa scurta si tranzitorie in cariera juniorului, pana Rivaldinho se va transfera in campionatul Spaniei sau Portugaliei, acolo viseaza atacantul "cainilor", si drumul va fi unul mult mai scurt.