Aceeasi intrebare. Si tot acelasi raspuns. Steaua va juca primul meci de acasa intr-o atmosfera dezolanta

Steaua a terminat anul 2016 cu tribunele goale. Si tot asa ia startul si in 2017. Ros-albastrii vor juca primul meci pe teren propriu, chiar daca terenul propriu inseamna acum National Arena, in fata unui stadion gol.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro!

Ca si ieri, cand la casele de bilete ale stadionului national a batut vantul (DETALII AICI), microbistii nu se ingramadesc la coada pentru a-si cumpara bilete la meciul Steaua - FC Voluntari.

In ultimele 24 de ore, Steaua a vandut bilete doar de ordinul zecilor, maximum sutelor, iar acest lucru are sanse minime sa se schimbe in ultimele ore dinaintea partidei.

In aceste conditii, este de asteptat ca primul meci al Stelei pe teren propriu in 2017 sa aiba parte de o atmosfera dezolanta.

Steaua intalneste FC Voluntari diseara, cu incepere de la ora 20:30