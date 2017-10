Accidentarea lui Pintilii e serioasa, Coman si Alibec sunt apti! Dica a anuntat situatia accidentarilor de la Steaua

Mai multi jucatori ai Stelei au revenit accidentati de la echipele nationale.

Dica spune ca isi va menaja jucatorii cu probleme din cauza programului incarcat. Joia viitoare, Steaua intalneste Beer Sheva in Europa League, in direct la ProTV.



"Jucatorii care au fost la nationala au venit cu un moral bun pentru ca au obtinut patru puncte, toti jucatorii de la Steaua au avut evolutii bune. Este clar insa ca e putina oboseala, urmeaza sa jucam diin nou din trei in trei zile. Trebuie sa fiu atent pentru ca trebuie sa introduc jucatorii care sunt intr-o forma fizica buna. Jocurile sunt grele si mi-e frica de aceste accidentari. Pintilii face antrenament separat, are o accidentare mai grava de cand a venit de la nationala. Coman s-a antrenat azi cu echipa, Denis s-a antrenat normal in ultima saptamana", a afirmat el

Dica spune ca Denis Alibec se poate adapta la orice campionat european. Atacantul are oferta de 10 milioane de euro si e posibil a plece in iarna, a anuntat Becali.

"Au fost jocuri in cupele europene cand Alibec a jucat foarte bine si s-a discutat ca a avut oferte. Eu cred in Denis Alibec, sunt sigur ca el va avea evolutii bune in continuare si se va putea transfera la o echipa puternica. E un jucator cu foarte multe calitati, cred ca se poate adapta in orice campionat", a spus antrenorul.