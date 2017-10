Accidentarea lui Florinel Coman este serioasa! Atacantul Stelei nu va juca la nationala de tineret

Florinel Coman s-a accidentat in timpul meciului cu Sepsi.

Coman a mers imediat la nationala, insa medicii l-au anuntat ca nu au cum sa joace. Atacantul va fi trimis la un control amanuntit. Si Nedelcu e out de la nationala de tineret.



"Din pacate, Nedelcu nu va face parte din lot pentru ca este accidentat. Cu Florinel Coman am discutat de dimineata, inca nu am facut un control amanuntit, dar din primele semnale, va fi greu sa contam pe el. Se pare ca are o contractura, a simtit o intepatura in timpul jocului. Sunt doi jucatori importanti, care ne-au ajutat foarte mult in aceste preliminarii, dar nu trebuie sa ne plangem", a declarat Isaila.

Selectionata de tineret a Romaniei va intalni, joi, de la 20:00, la Lugano, echipa similara a Elvetiei, in preliminariile Campionatului European din 2019. Dupa trei meciuri disputate in Grupa 8 de calificare la Euro 2019, echipa pregatita de Isaila se afla pe prima pozitie, cu sapte puncte. Romania s-a impus in deplasarile din Liechtenstein (2-0) si Bosnia - Hertegovina (3-1) si a remizat la Ovidiu, cu Elvetia (1-1).