FABULOS! Nebunie in Liga 1: ACS Poli s-a inteles cu doi jucatori, primarul a venit dupa o zi si a anulat tot: "Sunt prea batrani!"

Primarul Timisoarei loveste din nou! :)

Nicolae Robu a hotarat sa anuleze intelegerile pe care ACS Poli le avea cu Dan Roman si Bojan Golubovic, anunta Gazeta Sporturilor. Liber dupa ce s-a despartit de CFR, Roman semnase cu Timisoara.

"Duminica seara am vorbit cu Radu Birlica si am convenit ca luni sa merg la Timisoara sa semnez contractul. Am plecat de la Cluj 400 de kilometri, am mers la sediul clubului si am semnat pe un an. Am mers pe incredere, nu am cerut numarul de inregistrare. Birlica mi-a zis ca presedintele clubului, Dragoi, e plecat din tara, dar ca nu va fi nicio problema. Mi-a transmis ca toata lumea de la club ma vrea", isi incepe Roman povestea. A doua zi, atacantul a primit un nou telefon: "Am fost anuntat ca primarul nu e de acord sa vin la Poli. La fel a zis si de Golubovic. Mi-a explicat ca a incercat sa-l convinga pe primar. Ce sa-l convinga? Cum adica sa-l convinga? Am cazut de papagal in povestea asta. M-au mai si rugat sa vorbesc cu Vasvari, Batin, Eric si Trtovac sa vina la Timisoara".

Radu Birlica, oficial in cadrul clubului, a confirmat versiunea lui Roman: "Dan are dreptate si imi cer scuze pentru ce s-a intamplat. Din motive independente de mine si de presedinte transferul nu s-a putut efectua".

Primarul Robu a explicat pentru Gazeta: "Nu m-am referit la un jucator anume, nici nu prea ii stiu pe jucatori. Cati ani are? 31? Cate goluri a dat? Putine?! Noi nu aducem atacanti batrani, am stabilit niste principii. Trebuie sa le dam sanse copiilor de la centrul nostru. Daca ne decidem sa aducem altii, trebuie sa respectam niste principii: sa dea goluri si sa fie tanar. Mai avem un criteriu, pregentiile financiare. El a cazut la unul dintre cele 3 criterii, nu mai stiu la care".