Abia acum urmeaza MEGA LOVITURILE CFR-ului. Vin BOMBELE la Cluj: "Nici nu concep sa rateze titlul!"

CFR isi face echipa de titlu. Mailat si Costache nu sunt decat inceputul revolutiei din lot.

In iarna, urmeaza si alte lovituri importante. Gabi Balint spune ca investitiile masive vor continua si ca adevaratele transferuri bomba vor fi dezvaluite abia in lunile urmatoare. Balint sustine ca obiectivul clar al CFR-ului e castigarea campionatului inca din acest sezon.

"CFR Cluj tace si face. Am auzit ca sunt pusi pe fapte mari. Vor aduce si in iarna jucatori. Nu admit sa nu castige anul asta campionatul. Vor face tot posibilul sa ia titlul! S-au orientat si pe jucatorii U21, nu ca sa-i vanda ci pentru a avea mai multe optiuni. Vor mai aduce jucatori importanti. Au ganduri mari, vor sa investeasca in achizitii", a spus Balint la Digisport.