"A zis Mutu ca-l vrea pe Niculescu si nu pe mine?!" Ce a declarat Miriuta cand a aflat ca e a doua optiune la Dinamo

Chiajna 0-1 CFR Cluj | Miriuta recunoaste ca si-ar dori sa antreneze Dinamo si se declara surprins de ultima declaratie data de Adrian Mutu, directorul general din Stefan cel Mare.

Miriuta il felicita pe Contra pentru numirea la nationala si crede ca Federatia a luat cea mai buna decizie. Antrenorul Chiajnei e suparat pe arbitraj dupa 0-1 cu CFR.

"Daca zic ceva, o sa fiu suspendat. Mai bine tac din gura, nu vreau sa fiu suspendat. Nu conteaza cum am fost indepartat de acolo, am un mare respect pentru conducatorii de acolo. Am vrut sa castig azi. Imi pare rau ca nu am reusit. Ma bucur sa aud ca sunt pe lista lui Dinamo.

Sunt dinamovist, asteptam sa vedem ce se intampla zilele viitoare. A zis Mutu ca-l vrea pe Claudiu Niculescu? Nu vreau sa comentez, e parerea lui. Nu vreau sa vorbesc de clauze si de alte lucruri, sunt la Chiajna. Bravo lui Cosmin ca s-a dus la nationala, merita, a demonstrat ca poate face lucruri bune. Ii doresc succes", a spus Miriuta la Digisport.