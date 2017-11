"A venit cu punga in spate si mi-a zis ca Dinamo l-a dat afara. E dovada haosului de acolo". Dezvaluiri despre fotbalistii care impresioneaza acum in Liga I

Dinamo a reusit sa o invinga pe Gaz Metan Medias si cauta sa-si revina in campionat, pentru a putea prinde Play Off-ul. Formatia din Stefan cel Mare trebuie sa gestioneze o situatie destul de dificila, in contextul unui conflict inclusiv in vestiar.

Dinamo are de gestionat o situatie grea. Formatia alb-rosie continua cursa pentru a prinde Play Off-ul, cautand sa isi revina dupa o perioada dificila. Echipa lui Miriuta a reusit sa o invinga aseara pe Gaz Metan Medias cu 3-0, in deplasare.

Dinamo putea fi mult mai sus daca avea, insa, parte de un management potrivit, spune Ionut Chirila. Antrenorul a vorbit la Ora Exacta in Sport, el spunand ca formatia din Stefan cel Mare are parte de haos la nivel managerial, lucru care se rasfrange in performantele sale.

Chirila a vorbit despre fotbalistii pe care Dinamo i-a aruncat, dar care acum impresioneaza la alte echipe.

"Eric s-a propus toata vara pe la Dinamo si nu l-a luat nimeni. Acum, Negoita vine si spune ca lui i-a placut mereu de Eric. Este dovada haosului managerial de la Dinamo, care arunca jucatori.



In 2013, Ramniceanu a venit la mine, la Chiajna, cu punga in spate si m-a rugat sa-l iau. I-am dat 50 sau 60 de milioane de lei vechi salariu. Acum apara la Viitorul si o face extraordinar", a spus Ionut Chirila la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro

"Asta s-a mai intamplat si cu alte ocazii. In 2001, Daniel Niculae a venit la Rapid pentru ca l-a dat Dinamo afara.

Alt exemplu este Paul Codrea, pe care nu au vrut sa dea 6.000 de dolari. Au zis ca n-are valoare, apoi a jucat ani de zile in Serie A", a mai spus Chirila.