A venit, a marcat, iar la vara II POATE ADUCE BANI lui Dinamo. Ce echipa il vrea pe Rivaldinho, dupa doar 4 luni petrecute in Romania

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL

Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

Rivaldinho pare sa fi adaptat vietii din Romania, precum si rigorilor de la Dinamo, echipa in tricoul careia a inceput sa marcheze goluri importante. Fiul mult mai celebrului Rivaldo, in varsta de 21 de ani, a punctat in victoriile cu Astra si CFR Cluj, dar a dat si mai multe pase decisive pentru colegii sai.

Autor al unor goluri frumoase in victoriile cu Astra si CFR, Rivaldinho si-a castigat, cel putin pentru moment, un loc in echipa lui Dinamo.

Numai ca aventura lui Rivaldinho la Dinamo ar putea dura doar pana la vara! Aflat sub contract cu formatia din Stefan cel Mare pana in 2020, atacantul brazilian a starnit interesul unui club "cu nume" din Turcia.

Cotidianul turc Gunes anunta ca Trabzonspor il vrea pe Rivaldinho si va incerca sa il transfere la vara. Ersun Yanal, antrenorul lui Trabzon, il vede pe sudamerican ca fiind varianta potrivita pentru avanposturile formatiei.

Mai mult, jurnalistii turci spun si o suma pentru posibilul transfer: 500.000 euro!

La Trabzon evolueaza in acest moment Dame N'Doye, fratele lui Ousmane N'Doye, care a marcat 5 goluri in 20 de meciuri, si Hugo Rodallega, autor a doua goluri in 8 partide. Alte nume cunoscute sunt Joao Pereira (ex-Sporting si Valencia), dar si Ogenyi Onazi (ex-Lazio).

Doua goluri a marcat Rivaldinho pentru Dinamo, in victoriile cu Astra si CFR Cluj.

7 meciuri a jucat brazilianul in Liga I, plus alte 66 de minute in Cupa Romaniei si 32 in Cupa Ligii.